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Giriş Tarihi: 20.3.2023 10:16

Denizli'de sokak ortasında dehşet! Birbirlerini defalarca bıçakladılar

Denizli’de cadde ortasında tartışan iki grup, gelip geçen araçlara aldırış etmeden birbirlerini acımasızca bıçakladı. Sırtından ve bacağından bıçaklanan gencin kanlar içinde yere yığıldığı kavgada, gencin babasıyla birlikte 1 kişi daha yaralayan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İHA
Denizli’de sokak ortasında dehşet! Birbirlerini defalarca bıçakladılar

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Caddesi üzerine karşılaşan ve arasında baba ile oğulun da bulunduğu 4 kişilik grup arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından bıçakların çekildiği kavga caddeye sıçradı.



Burada akan trafiğe aldırış etmeden kavgaya devam eden grupta oğul sırtından ve bacağından, baba ve 1 kişi ise hafif şekilde vücudunun farklı yerlerinden bıçaklandı. Olayda yara almayan şüpheli Nail Ö. ve diğer yaralı kaçarken, iki yerinden bıçaklanan oğul kanlar içinde yere yığıldı, babası ise yaralı olarak onun başında bekledi.



İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, olay yerinde bulunan baba oğlu vatandaşların korku dolu gözleri önünde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarının ardından, kaçan yaralının biri özel hastanede tedavi görürken, Nail Ö. ise saklandığı yerde yakalandı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



Öte yandan grubun bıçakla birbirlerine saldırma anı kameraya yansıdı. Görüntülerde iki grubun gelen geçen araçlara aldırmadan birbirlerini defalarca bıçakladığı anlar yer aldı.

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Denizli'de sokak ortasında dehşet! Birbirlerini defalarca bıçakladılar
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