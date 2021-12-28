Denizli’de ’Tırpan’ operasyonunda 6 gözaltı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda haklarında alacak verecek meseleleri yüzünden çıkan anlaşmazlıklarda ara bulucu oldukları, sonrasında şahısları kendilerine borçlu çıkararak para istedikleri, vermeyen şahıslardan baskı, şiddet ve cebir kullanarak para aldıklarının tespiti üzerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda silahlı yağma, tefecilik, kasten yaralama ve tehdit suçlarından 16 farklı olaya karıştığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca şüphelilere yönelik yapılan "Tırpan" operasyonunda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, çok sayıda tabanca fişeği, kama, mağdur şahıslar adına düzenlenmiş 426 bin TL alacak senedi ve suç unsuru doküman ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından şüpheliler hakkında "Çıkar Amaçlı Silahlı Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma" suçlarından adli işlem yapıldığı öğrenildi.