Denizli’de tütün kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 920 adet dolma sigara, 47 kilogram nargile tütünü, 27 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli şahsa adli makamlarca "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.