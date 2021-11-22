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Giriş Tarihi: 22.11.2021 21:06

Denizli’de tütün kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Denizli’de tütün kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı

Denizli’de tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 3 bin 920 adet dolma sigara, 47 kilogram nargile tütünü, 27 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Ayrıca, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli şahsa adli makamlarca "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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Denizli’de tütün kaçakçılarına operasyon; 2 gözaltı
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