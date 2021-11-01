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Giriş Tarihi: 1.11.2021 22:23

Denizli’de tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığı yapanlara 2 ayrı operasyon: 3 gözaltı

BERKAN ÇETİN
Denizli’de tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığı yapanlara 2 ayrı operasyon: 3 gözaltı

Denizli’de tütün mamulleri ve emtia kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 bin 420 adet içi tütünle doldurulmuş kaçak makaron, 5 bin 516 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahsa "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Emtia Kaçakçılığı " suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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Denizli’de tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığı yapanlara 2 ayrı operasyon: 3 gözaltı
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