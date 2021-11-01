Denizli’de tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığı yapanlara 2 ayrı operasyon: 3 gözaltı

Denizli İl Emniyet Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tütün ve tütün mamülleri ve emtia kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Düzenlenen 2 ayrı operasyonda 2 bin 420 adet içi tütünle doldurulmuş kaçak makaron, 5 bin 516 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ayrıca, yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahsa "Tütün ve Tütün Mamulleri ve Emtia Kaçakçılığı " suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.