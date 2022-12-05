Denizli’de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişilere şantaj yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de internette tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurarak güven sağlayan şantaj şebekesinin, bu kişilerle buluşarak uygunsuz cinsel içerikli görüntülerini çekerek, devamında ailelerine göstermekle tehdit ettikleri, silme karşılığında para istedikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiklerinin ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştır Timi (JASAT), titiz bir çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLERİN ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLERE EL KONULDU
Şüphelilerin kimliklerini tespit eden JASAT dedektifleri, operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mağdurlarda belirlenen görüşme noktasına gelen M.Ç. (41) ve S.İ (29) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Evli ve çocuklu olan mağdurdan görüntülerini silmek için 500 bin TL isteyen şüphelilerin çektikleri görüntülere el konuldu.