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Giriş Tarihi: 5.12.2022 11:42

Denizli'de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişilere şantaj yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de, internetten tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurup bu kişilerle dışarıda bularak cinsel içerikli görüntülerini çeken şantaj şebekesi çökertildi. İki şüpheli, JASAT’ın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalandı.

İHA
Denizli’de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişilere şantaj yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

Denizli'de internette tanıştıkları kişilerle arkadaşlık kurarak güven sağlayan şantaj şebekesinin, bu kişilerle buluşarak uygunsuz cinsel içerikli görüntülerini çekerek, devamında ailelerine göstermekle tehdit ettikleri, silme karşılığında para istedikleri ve bu şekilde haksız kazanç elde ettiklerinin ihbar edildi. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştır Timi (JASAT), titiz bir çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLERE EL KONULDU

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden JASAT dedektifleri, operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mağdurlarda belirlenen görüşme noktasına gelen M.Ç. (41) ve S.İ (29) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Evli ve çocuklu olan mağdurdan görüntülerini silmek için 500 bin TL isteyen şüphelilerin çektikleri görüntülere el konuldu.

MAĞDUR SAYISI ARTABİLİR

Gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç.'nin 1, S.İ.'nin ise 2 ayrı daha suç kayıtlarının mevcut olduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, yapılacak detaylı inceleme sonucunda mağdur sayısının artabileceği iddia edildi.

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Denizli'de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişilere şantaj yapan 2 şüpheli gözaltına alındı
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