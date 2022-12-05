Denizli’de uygunsuz görüntülerini çektikleri kişilere şantaj yapan 2 şüpheli gözaltına alındı

ŞÜPHELİLERİN ÇEKTİKLERİ GÖRÜNTÜLERE EL KONULDU

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden JASAT dedektifleri, operasyon için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, mağdurlarda belirlenen görüşme noktasına gelen M.Ç. (41) ve S.İ (29) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Evli ve çocuklu olan mağdurdan görüntülerini silmek için 500 bin TL isteyen şüphelilerin çektikleri görüntülere el konuldu.