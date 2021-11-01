Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Denizli İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik polisleri yapılan operasyonda, 2 bin 784 gram esrar maddesi, hassas ölçüm terazisi, 167 adet sentetik ecza hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet mermi, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirdi. Ayrıca yapılan operasyonda 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Öte yandan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheli şahıstan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.