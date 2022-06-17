Denizli’de vicdanları sarsan olay: Öldürdüğü köpeğe daha önce de...

'EN ÜST DÜZEYDEN CEZA ALMASINI İSTİYORUZ'



Denizli Hayvan Dostları Derneği Başkanı Bülent Gökçe de 'Hayvanları Koruma Kanunu' ile hayvanlara kötü muamele ve öldürme suçu işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verileceğini belirterek, "Bu köpeği öldüren kişi 'silahla tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarından tutuklandı. Sahipli köpekler kanun kapsamında, mal sıfatında göründüğü için bu nedenle tutuklandı. Yargılama sonunda bu kişinin sahipli hayvanı öldürdüğünü kabul ettiği için en üst düzeyden ceza almasını ve bu cezanın da örnek olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu kanun sahipsiz hayvanların öldürülmesi halinde de geçerlidir" dedi.