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Giriş Tarihi: 17.9.2022 18:17

Denizli'de yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu anne oğul aranıyor

Denizli'nin Çameli ilçesinde yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu 34 yaşındaki kadın ile 7 yaşındaki oğlunun bulunması için çalışma başlatıldı.

AA
Denizli’de yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu anne oğul aranıyor

Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Ali İhsan Kara, 10 gün önce kocasıyla yaşadığı evden ayrılarak evine gelen kızı E.B. (34) ile torunu E.B'nin (7), 5 gün önce kaybolduğunu ve geçen sürede aramalarının sonuç vermediğini belirterek jandarmaya başvurdu.

Güvenlik güçleri, E.B. ile oğlunu bulmak için çalışma başlattı.

E.B'nin eşi İbrahim B. gazetecilere, karısının 90 yaşındaki annesine bakmak istemediğini belirterek, 10 gün önce evlerini terk edip babaevine döndüğünü söyledi.

Kendisiyle bu süreçte birkaç kez telefonla konuştuklarını anlatan İbrahim B, "12 Eylül'de kayınpederim beni arayıp eşimin ve oğlumun evde olmadığını söyledi. Oğlum otizmli ve konuşamıyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

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Denizli'de yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu anne oğul aranıyor
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