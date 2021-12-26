Denizli’de yangın: Anne ile kızı son anda kurtuldu!

Yangın, Değirmenönü Mahallesi, 1372 Sokak'taki Melahat Kaftan ve kızı Hatice Kaftan'ın yaşadığı 2 katlı ahşap evde saat 14.30 sıralarında çıktı. Elektrikli şofbenden çıktığı tahmin edilen yangın evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Melahat Kaftan ile kızı Hatice Kaftan, alevleri fark edince dışarıya kaçtı. Alt katta başlayan yangın, kısa süre içinde ahşap çatıya ulaştı. Alevlerin çatıya ulaşmasından sonra yangın, daha da büyüdü.