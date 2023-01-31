Denizli’de yasak aşk cinayetinde tutuklama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 18 Ağustos 2022'den beri haber alınamayan Mine Kocadağ'ın cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan koca tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul'dan getirtilen gözaltına alınan Mithat Kocadağ'ın (31) emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Mine Kocadağ'ın İzmir'e gönderilen cenazesi detaylı incelemeye alınacak. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopsisinde ise boğularak öldürüldüğü, boğazında da düğümlenmiş havlunun bulunduğu iddia edildi. Cinayeti işleyen Koca Mithat Kocadağ ise eşi Mine Kocadağ'ı iterek yere düşürdüğünü ve ağzından burnundan kan geldiğini iddia etmişti.