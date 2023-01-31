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Giriş Tarihi: 31.1.2023 18:47 Son Güncelleme: 31.1.2023 18:49

Denizli'de yasak aşk cinayetinde tutuklama

Denizli’de eşinin yasak aşkını öğrenen, öldürdükten sonra gömen ve 5 aydır saklayan Mithat Kocadağ çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAYRAM COŞKUN BAYRAM COŞKUN
Denizli’de yasak aşk cinayetinde tutuklama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 18 Ağustos 2022'den beri haber alınamayan Mine Kocadağ'ın cesedinin arazide bulunmasına ilişkin gözaltına alınan koca tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul'dan getirtilen gözaltına alınan Mithat Kocadağ'ın (31) emniyetteki işlemlerinin ardından, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mine Kocadağ'ın İzmir'e gönderilen cenazesi detaylı incelemeye alınacak. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morgunda yapılan ön otopsisinde ise boğularak öldürüldüğü, boğazında da düğümlenmiş havlunun bulunduğu iddia edildi. Cinayeti işleyen Koca Mithat Kocadağ ise eşi Mine Kocadağ'ı iterek yere düşürdüğünü ve ağzından burnundan kan geldiğini iddia etmişti.

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Denizli'de yasak aşk cinayetinde tutuklama
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