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Giriş Tarihi: 28.8.2022 16:15

Denizli'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Pamukkale ilçesinde, seyir halindeki yolcu otobüsünün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

DHA
Denizli’de yolcu otobüsü alev alev yandı

Olay, saat 13.00 sıralarında, Antalya- Denizli yolu Gökpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Antalya'dan Çanakkale'ye yolcu taşıyan İbrahim Kayalar (45) yönetimindeki 'Pamukkale Turizm' firmasına ait, 34 EYT 527 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden şoför, aracı yol kenarına çekip, yolcuları tahliye etti.

İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsteki yangını kısa sürede söndürdü. Otobüs, kullanılmaz hale gelirken, 25 yolcu da başka araca nakledildi.

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Denizli'de yolcu otobüsü alev alev yandı
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