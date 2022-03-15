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Giriş Tarihi: 15.3.2022 16:58

Denizli'deki kazada yaralanmıştı: İrem Cenik yaşam savaşını kaybetti

DHA
Denizli’deki kazada yaralanmıştı: İrem Cenik yaşam savaşını kaybetti

Denizli Merkezefendi'de iki otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 13 yaşındaki İrem Cenik, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi...

Kahreden kaza, 13 Mart'ta Yenişehir Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Fatma Dagdaş (26) yönetimindeki 20 ARS 060 plakalı otomobille Hasan Yeniay (19) yönetimindeki 20 AGE 021 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, Yeniay'ın kullandığı araçtaki İrem Cenik ile Yelda Yeniay (13) yaralandı. Yaralılar, Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İrem Cenik, bu sabah, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yelda Yeniay'ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.
Kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hasan Yeniay'ın ehliyetinin olmadığı, rahatsızlanan kız arkadaşı İrem Cenik'i hastaneye götürürken kırmızı ışıkta geçince kazanın yaşandığı belirlendi.

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Denizli'deki kazada yaralanmıştı: İrem Cenik yaşam savaşını kaybetti
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