Haberler Yaşam Haberleri Denizli’deki orman yangını ikinci günde kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 24.8.2025 10:18 Son Güncelleme: 24.8.2025 10:34

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde dün (Cumartesi) saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın ikinci günde kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisindeki orman dışı alanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 11 helikopter, 50 arazöz, 2 iş makinesi ile 307 personel sevk edildi. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın, Cankurtaran Mahallesi yerleşkesine ve dağın arka tarafını da geçerek Honaz ilçe sınırına doğru ilerleyince büyük panik yaşandı.

Yangına gece karadan müdahale etmek amacıyla dağın zirvesine helikopter ile ekipler bırakıldı. Sarp ve kayalık alandan müdahalenin zor olduğu yangına destek vermek amacıyla Konya, İzmir, Burdur, Isparta ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden de takviye orman ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopter müdahalesinin durdurulduğu yangına iş makineleri, arazöz ve yüzlerce personelle karadan müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahalenin yeniden başlamasıyla yangın kontrol altına alındı. Yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle büyük endişeye neden olan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

