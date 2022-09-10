Haberler Yaşam Haberleri Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 10.9.2022 13:27 Son Güncelleme: 10.9.2022 13:54

Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Denizli’nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yaklaşık 100 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla-Denizli sınırları arasında 14:50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kale ilçesinin Muslugüme Mahallesine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda kara ve hava aracı destek verdi. Yangına 9 uçak, 11 helikopter, 42 arazöz müdahaleye başladı. Yangın, tarıma arazilerine sıçradı.

Denizli Valiliği, Kale ilçesindeki yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Kale ilçemiz, Muslugüme mevkii ormanlık alanda 9 Eylül Cuma günü saat 14:48 sularında çıkan yangın, ilimiz ve çevre illerin ekiplerinin müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yangının kontrol altına alınmasında yoğun çabalarından dolayı AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımız ile Aydın, Muğla, Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den gelen ekiplerimize ve desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Avcılar'daki metrobüs kazası sonrası da ortaya çıkmadı! Sosyal medyadan tepki yağdı!
Ziraat Bankası emekli promosyonu 2022 Eylül: Ziraat Bankası emekli promosyon ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Berkin’in katili DHKP-C! Berkin Elvan'ı göz göre göre ölüme sürüklediler
İYİ Parti'den şok CHP ile ittifak itirafı! 6'lı masada kriz büyüyor...
Emekli promosyon 2022 Eylül bankalar listesi: En yüksek emekli promosyonu ödemeleri 10 bin TL'ye ulaştı! Bankaların promosyon ücretleri
iPhone 14 Pro ve Pro Max fiyatları ile gündemde! iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri nasıl, Türkiye'deki satış fiyatı nedir, ne zaman çıkacak?
Emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL sınırına ulaştı! 2022 En yüksek emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Son dakika | Ekrem İmamoğlu parti mi kuruyor? CHP'yi karıştırdı!
İstanbullu yolda kaldı! İBB yolcuları taşıyamadı: AK Partili belediyeler seferber oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli’deki orman yangını kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA