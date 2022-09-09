Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı

Muğla-Denizli sınırları arasında 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.
Kale ilçesinin Muslugpme Mahallesine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda kara ve hava aracı destek verdi. Yangına 9 uçak, 11 helikopter, 42 arazöz müdahaleye başladı. Yangın, tarıma arazilerine sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.