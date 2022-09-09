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Giriş Tarihi: 9.9.2022 18:48

Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı

Muğla-Denizli il sınırında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için, çok sayıda kara ve hava aracı müdahale ediyor. Yangın tarım arazilerine sıçradı.

Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı

Muğla-Denizli sınırları arasında 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Kale ilçesinin Muslugpme Mahallesine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda kara ve hava aracı destek verdi. Yangına 9 uçak, 11 helikopter, 42 arazöz müdahaleye başladı. Yangın, tarıma arazilerine sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı
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