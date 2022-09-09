Haberler Yaşam Haberleri Denizli’deki orman yangınıyla ilgili valilikten açıklama: Kısmen kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 9.9.2022 18:48 Son Güncelleme: 9.9.2022 21:12

Denizli’deki orman yangınıyla ilgili valilikten açıklama: Kısmen kontrol altına alındı

Muğla-Denizli il sınırında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için, çok sayıda kara ve hava aracı müdahale etti.  Denizli Valiliğinden yangınla ilgili yapılan açıklamada, “Devletimizin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperane desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınmıştır” denildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Denizli’deki orman yangınıyla ilgili valilikten açıklama: Kısmen kontrol altına alındı

Muğla-Denizli sınırları arasında 14.50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kale ilçesinin Muslugüme Mahallesine yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi.

ÇOK SAYIDA ARAÇ DESTEK VERDİ

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğünden çok sayıda kara ve hava aracı destek verdi. Yangına 9 uçak, 11 helikopter, 42 arazöz müdahaleye başladı. Yangın, tarıma arazilerine sıçradı. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.


VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Denizli Valiliği yangınla ilgili açıklama yaptı. Yangının kısmen kontrol altına alındığı bilgisi verilen açıklamada, "Bugün, saat 14.48 sularında Kale Muslugüme mevkiinde orman yangını başlamıştır. 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından itfaiye ekipleri derhal olay mahalline sevk edilmiştir.
AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Müdürlüklerimizden 6 helikopter, 4 uçak, 128 araç ve 452 personel yangın bölgesinde yangın söndürme çalışmalarını yürütmektedir. Yangın bölgesine Aydın, Muğla Manisa, Burdur, Isparta ve İzmir'den takviye araç ve personel yangına müdahale etmek üzere yola çıkmıştır. Devletimizin tüm birimleri araç ve personeli ile birlikte halkımızın da cansiperane desteğiyle yangın kısmen kontrol altına alınmıştır"

Denizli’deki orman yangını tarım arazilerine sıçradı | Video

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Denizli’deki orman yangınıyla ilgili valilikten açıklama: Kısmen kontrol altına alındı
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