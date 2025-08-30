Haberler Yaşam Haberleri Denizli’deki yangın Aydın’a sıçradı
Giriş Tarihi: 30.8.2025 16:01 Son Güncelleme: 30.8.2025 16:06

Denizli Buldan tarafında başlayıp Aydın Buharkent tarafına yayılan orman yangını söndürme çalışmaları üç gündür devam ediyor.

Denizli Buldan tarafında başlayıp Aydın Buharkent tarafına yayılan orman yangını söndürme çalışmaları üç gündür devam ediyor. Yangın Denizli Buldan Çatak köyü Armutlu mevkiinde çıktı. Rüzgarla birlikte Aydın Buharkent Kızıldere köyü istikametine yayıldı. Arazi şartları sarp ve vadilerden oluşuyor. Yangın söndürme çalışmaları gece boyunca devam etti. An itibariyle ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına 39 arazöz, 15 su ikmal aracı, 4 dozer ve 322 personel karadan, 10 helikopter ve 3 uçak havadan müdahale ediyor.

