Denklik ve mezuniyet belgesi rüşvetçilerine operasyon: 46 gözaltı

Giriş Tarihi: 10.9.2025 10:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu kişilerden eğitimde denklik ve mezuniyet karşılığında rüşvet alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 2023 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için zorunlu kılındığı karot raporu için de rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği tespit edildi. Operasyon kapsamında, 46 şüpheli gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye'ye eğitim görmeye gelen yabancı uyruklu kişilerden denklik belgesi müracaatları esnasında rüşvet alındığı, liseden atılmış veya mezun olamamış kişilerin açık/akşam gibi özel liselere kaydının yapılarak kısa süre içerisinde mezun edilerek karşılığında rüşvet alındığı tespit edildi.

Ayrıca, 2023 yılı Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullar için zorunlu kılındığı karot raporu ile ilgili rüşvet karşılığında rapor düzenlendiği de belirlendi.

Soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında, "Rüşvet" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat olmak üzere 5 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 46 şüpheli şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

