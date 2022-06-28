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Giriş Tarihi: 28.6.2022 13:28

Depolardan yakıtları çaldı… Tam bin 575 litre…

EMİR SOMER EMİR SOMER
Depolardan yakıtları çaldı… Tam bin 575 litre…

İstanbul’da Hafriyat Kamyonları’nın depolarından toplamda bin 575 litre yakıt çalan bir kişi; Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da bir kişi; Sultanbeyli İlçesi'ne bağlı Akşemsettin, Fatih, Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl Mahalleleri'nde park halinde bulunan beş ayrı Hafriyat Kamyonu'nun depolarından toplamda bin 575 litre yakıt çaldı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntüleri detaylı bir şekilde incelendi. Depo kapaklarını kırdıktan sonra bir aparat yardımıyla yakıtları kendi aracına aktardığı saptanan C.Z.'nin kimliği ve kullandığı aracın plakası tespit edildi. C.Z., Beşiktaş İlçesi Levazım Mahallesi'nde olaylarda kullandığı araçla birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildikten sonra "Otodan Hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Depolardan yakıtları çaldı… Tam bin 575 litre…
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