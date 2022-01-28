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Giriş Tarihi: 28.1.2022 20:13 Son Güncelleme: 28.1.2022 21:45

Depoyu uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Depoyu uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri Bornova’da düzenlediği operasyonda şok bir manzarayla karşılaştı. Baskın yapılan deponun adeta uyuşturucu İmalathanesine çevrildiği ortaya çıktı. Depoda 593 kök toplam 65 kilo 250 gram kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında 25 Ocak'ta Bornova ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler deponun kenevir bitkisi yetiştirmek için adeta uyuşturucu İmalathanesine çevrildiğini tespit etti.

Operasyonda yapılan aramada 593 kök toplam 65 kilo 250 gram kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Depoyu uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!
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