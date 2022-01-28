Depoyu uyuşturucu imalathanesine çevirmişler!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında 25 Ocak'ta Bornova ilçesinde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Ekipler deponun kenevir bitkisi yetiştirmek için adeta uyuşturucu İmalathanesine çevrildiğini tespit etti.

Operasyonda yapılan aramada 593 kök toplam 65 kilo 250 gram kenevir bitkisi, 20 gram esrar tohumu ve kenevir bitkisi yetiştirmek için kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.