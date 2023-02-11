Deprem anında hastanedeki panik kameralara yansıdı

Depremin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, sarsıntıya hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde sağa sola kaçıştığı ve korunmak için güvenli bir alan bulma arayışında olduğu, görüntülerin devamında ise tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem esnasında birbirine sarıldığı görülüyor.