Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor! Malatya, Adıyaman...

2 BİN 100 KONTEYNERDE 10 BİN 500 DEPREMZEDE BARINACAK

Depremde Malatya'daki evi hasar gören Ayhan Kalkan, AA muhabirine, eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte yaşamaya başladıklarını söyledi.



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Kalkan, depremde iki dairesi ve iş yerinin yıkıldığını ifade ederek, "Konteynerler çok güzel, buraya geldik rahatız. Yataklarımız, oturma yerlerimiz, buzdolabımız, ocağımız kurulu. Bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor." dedi.

Konteyner kentte üç öğün yemek verildiğine değinen Kalkan, "Ayrıca çocuklarımızın da ihtiyaçları karşılanıyor, memnunuz. Bir ev gibi olmuyor ama çok rahatız. Burada olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum." ifadesini kullandı.