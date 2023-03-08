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Giriş Tarihi: 8.3.2023 15:44 Son Güncelleme: 8.3.2023 15:57

Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor! Malatya, Adıyaman...

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük hasar alan Malatya'da depremzedeler için yapılan konteyner kent hizmete girdi. Öte yandan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapımı devam eden prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşan geçici konutlardaki hummalı çalışma, dronla hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kayda alındı.

Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor! Malatya, Adıyaman...

Depremden sonra barınma sorununu çözmek için çalışmalarını sürdüren AFAD'ın İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kentte çalışmalar tamamlandı.

İş makineleri aracılığıyla elektrik ve su hattının döşendiği 25 futbol sahası büyüklüğündeki alana mevsim koşullarına uygun ve yalıtımlı konteynerler yerleştirildi.

Elektrikli ısıtıcı, ocak, termosifonlu sıcak su, mutfak ve banyonun yer aldığı konteynerlerde çalışmaların tamamlanmasıyla depremzedelerin taşınma süreci başladı.

2 BİN 100 KONTEYNERDE 10 BİN 500 DEPREMZEDE BARINACAK

Depremde Malatya'daki evi hasar gören Ayhan Kalkan, AA muhabirine, eşi ve 3 çocuğuyla konteyner kentte yaşamaya başladıklarını söyledi.

25 futbol sahası büyüklüğündeki konteyner kentte hayat başladı | Video

Kalkan, depremde iki dairesi ve iş yerinin yıkıldığını ifade ederek, "Konteynerler çok güzel, buraya geldik rahatız. Yataklarımız, oturma yerlerimiz, buzdolabımız, ocağımız kurulu. Bütün ihtiyaçlarımız da karşılanıyor." dedi.

Konteyner kentte üç öğün yemek verildiğine değinen Kalkan, "Ayrıca çocuklarımızın da ihtiyaçları karşılanıyor, memnunuz. Bir ev gibi olmuyor ama çok rahatız. Burada olduğum için kendimi çok şanslı görüyorum." ifadesini kullandı.

"ÇOK ZOR DEPREMİ YAŞAMAK"

Kalkan, kenti terk etmeyi düşünmediklerine de işaret ederek, "Şu an sadece bekliyoruz. Çok zor depremi yaşamak. Tabii Malatya'da bizi bağlayan şeyler var. Şu an kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

ADIYAMAN'DAKİ GEÇİCİ BARINMA ALANI HIZLANDIRILMIŞ ÇEKİM TEKNİĞİYLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapımı devam eden prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşan geçici konutlardaki hummalı çalışma, dronla hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kayda alındı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce Vartana mevkisinde kurulan yerleşim alanında, yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle hummalı çalışma yürütülüyor.

Adıyaman'daki geçici barınma alanı havadan görüntülendi | Video

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Deprem bölgelerinde yaralar sarılıyor! Malatya, Adıyaman...
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