Haberler Yaşam Haberleri Deprem bölgesi Malatya’da su borçları sıfırlanıyor
Giriş Tarihi: 13.6.2023 21:17 Son Güncelleme: 13.6.2023 21:42

Deprem bölgesi Malatya’da su borçları sıfırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremde etkinlenen Malatya’da su borçları sıfırlanıyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Şubat tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar kullanılan sularda ücret alınmayacağı öğrenildi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Deprem bölgesi Malatya’da su borçları sıfırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar ile 6 Şubat - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılan sularda ücretlendirme yapılmayacak. Alınan kararın uygulanabilmesi için su sayaçlarının sıfırlanması gerekiyor.

MASKİ ekipleri sahada sayaçları sıfırlamak için çalışma başlattı. Çeşitli nedenlerden dolayı su sayaçlarını okunamayan abonelerin T.C. ile abone numarasını belirterek 0 538 541 09 11 No'lu WhatsApp hattımıza 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sayaçlarının resimlerini okunur ve görünür bir şekilde fotoğrafını çekip atması gerekiyor.

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Deprem bölgesi Malatya’da su borçları sıfırlanıyor
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