Deprem bölgesi Malatya’da su borçları sıfırlanıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar ile 6 Şubat - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılan sularda ücretlendirme yapılmayacak. Alınan kararın uygulanabilmesi için su sayaçlarının sıfırlanması gerekiyor.

MASKİ ekipleri sahada sayaçları sıfırlamak için çalışma başlattı. Çeşitli nedenlerden dolayı su sayaçlarını okunamayan abonelerin T.C. ile abone numarasını belirterek 0 538 541 09 11 No'lu WhatsApp hattımıza 1 Temmuz 2023 tarihine kadar sayaçlarının resimlerini okunur ve görünür bir şekilde fotoğrafını çekip atması gerekiyor.