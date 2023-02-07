Deprem bölgesinde 10 gemi görev faaliyet yürütüyor

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 depremle ilgili son verileri içeren bir basın toplantısı düzenledi. Tatar, deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiğine işaret ederek, "Bu deprem sonrasında çok geniş bir alan etkilendi. Ülkemizin yüz ölçümünün hemen hemen 7'de 1'ine denk gelen 110 bin kilometrekare civarında bir alanın etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu gerçekten son yüzyılda yaşadığımız çok büyük felaketlerden bir tanesi. Bu 2 deprem sonrasında şu ana kadar hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısı 4 bin 544, yaralı vatandaş sayısı 26 bin 721, ihbara dayalı adres teyidi yapılmış yıkık bina sayısı ise 5 bin 775" ifadelerini kullandı.

'10 GEMİ BÖLGEDE'

Deprem bölgelerinde arama -kurtarma faaliyetlerine destek vermek amacıyla görevlendirilen gemi ve hava araçları sayısını da açıklayan Tatar, "Bölgede şu anda 10 tane gemi faaliyetlerini yürütmekte. Yine 100 civarı uçak ve helikopter de bölgede yine arama-kurtarma faaliyetleri ve diğer faaliyetlerle ilgili bulunmakta. Bugünkü arama-kurtarma faaliyetlerinde 60 bin 217 personel görev yapmaktadır" açıklamasında bulundu.

Tatar, deprem bölgelerine gönderilecek yardımlar hakkında AFAD koordinasyonunun önemine dikkat çekerek, "Ülkemizin her yerinden deprem bölgesine yardımlar yapılması ile ilgili talepler gelmekte. Bu gerçekten Türk milletine yakışır bir davranış. Fakat şunu özellikle vurgulamak istiyorum; kişi ya da kurumlar yardım toplayabilirler fakat bunun bir AFAD koordinasyonunda yürütülmesi gerekiyor. Çünkü yardımların sağlıklı bir şekilde ilgili yerlere ulaştırılması için muhakkak AFAD koordinasyonuna ihtiyaç var" açıklamasında bulundu.

Tatar, deprem konusunda yanıltıcı paylaşımlar yapanlar hakkında da uyarıda bulundu ve bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

'HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ'

Vatandaşların depremde hasar gören binalardan uzak durması gerektiği hakkında da uyarı yapan Tatar, "Şu ana kadar baktığımızda 435 tane artçı sarsıntı meydana gelmiş. Bu her geçen gün artıyor ve uzun bir süre devam edecektir. Bu artçı sarsıntılar da yer yer 5 ve üzeri büyüklükte olabilecektir. O nedenle bu tür artçı sarsıntılar hasar gören binalarda yıkıma sebep olabilir. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bu tür binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz" dedi.

Tatar, arama-kurtarma faaliyetleri için çok kritik saatlerde olunduğunu, bu faaliyetlerin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için muhakkak yolların açık olması gerektiğini vurguladı. Tatar son olarak, acil durumlar dışında telefonların kullanılmamasını rica etti.