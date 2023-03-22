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Giriş Tarihi: 23.3.2023

Deprem bölgesinde çadırlarda ilk teravih

Deprem bölgesinde çadırlarda ilk teravih
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ramazan ayının ilk teravihi çadır mescitlerde kıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören Sıdıka Tayyar Hatun Camisi bahçesine kurulan çadır mescitte, afetzedeler ilk teravihi kıldı. Kahramanmaraş'ta afetzedeler, şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi'nin bahçesine kurulan çadırda kılınan teravih namazına akın etti. 125 noktada teravih namazı kılınan Adıyaman'da Eğriçayır Parkı Atletizm Pisti'nde kurulan dev çadırda cemaat dışarı taştı. Hatay'da da konteynır kentlerde kurulan çadırlarda ve yıkımın olmadığı bölgelerdeki camilerde ilk teravih namazı kılındı. Mevlüt HASGÜL-Erdoğan ÖZTÜRK-Yunus Emre KAVAK-Huzeyfe ATICI / SABAH

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Deprem bölgesinde çadırlarda ilk teravih
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