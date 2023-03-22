Deprem bölgesinde çadırlarda ilk teravih

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde ramazan ayının ilk teravihi çadır mescitlerde kıldı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören Sıdıka Tayyar Hatun Camisi bahçesine kurulan çadır mescitte, afetzedeler ilk teravihi kıldı. Kahramanmaraş'ta afetzedeler, şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi'nin bahçesine kurulan çadırda kılınan teravih namazına akın etti. 125 noktada teravih namazı kılınan Adıyaman'da Eğriçayır Parkı Atletizm Pisti'nde kurulan dev çadırda cemaat dışarı taştı. Hatay'da da konteynır kentlerde kurulan çadırlarda ve yıkımın olmadığı bölgelerdeki camilerde ilk teravih namazı kılındı./ SABAH