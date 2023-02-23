Deprem bölgesinde hayat kurtaran doktorlar yaşadıklarını anlattı

"HEP BİRLİKTE O YARALARI SARMAMIZ GEREKİYOR"

Çocuk doktoru Aycan Çelebi de bölgedeki tüm zorluklara rağmen hastalara yardımcı oldukları için kendilerini iyi hissettiklerini aktardı. İnsanların yardıma ihtiyacı olduğunu anlatan Çelebi, şunları kaydetti: "Bir gülümsemenize bile orada insanların ihtiyacı var. Orada olduğumuz süreçte zor gelen hiçbir şey olmadı. Deprem bölgesine giden her arkadaşımız bir daha gitmek istiyor. Hep birlikte o yaraları sarmamız gerekiyor. Umarım elimizi hiç çekmeyiz çünkü hepimize ihtiyaçları var. Yaraları sarmak için bir hafta mücadele ettik. Yoğun bakımda tedavi ettiğimiz üç depremzede çocuğumuzu sağlıkla taburcu etmek güzeldi. Şifa bulmaları için çabaladık." Pratisyen Hekim Akif Şahiner ise Adıyaman'ın Tut ilçesinde görevi devraldıklarını, bir hafta hastaların tedavisini üstlendiklerini söyledi. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye gitmek için çok çabaladığını ancak ilk etapta uzman ekibin gönderildiğini hatırlatan Şahiner, tekrar bölgeye giderek, şifa dağıtmak istediğini vurguladı.