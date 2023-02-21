Deprem bölgesinde içme suyu altyapısı yüzde 98 onarıldı

11 İli etkileyen Kahramanmaraş depreminde ağır hasar gören içme suyu altyapısı, İller Bankası'na bağlı ekipler tarafından yoğun mesai ile onarılıyor. Son çalışmaların ardından ağır hasarlı noktalar hariç bölge genelindeki içme suyuna erişim yüzde 98'e ulaştı. Ekipler tarafından 79 yerel yönetime ait depo, isale hattı, terfi merkezi ve sanat yapılarındaki toplam 800 arıza giderildi. 500'ü uzman olmak üzere 750 personel tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında belediyelerle de işbirliğine gidiliyor. 142 araçla su iletim hatlarındaki sorunların büyük kısmını çözen ekipler, AFAD'ın bölgedeki faaliyetlerini sonlandırmasının ardından tüm altyapının onarımını tamamlayacak.