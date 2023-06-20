Deprem bölgesinde kardeşlik buluşması

NORMAL HAYAT BAŞLAYANA KADAR BURADAYIZ

Depremin ilk anından itibaren organize bir şekilde deprem bölgesinde olduklarını ve hizmet sunduklarını söyleyen Başkan Özdemir, ise "Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın anlayışı olan 'Halka hizmet Hakk'a hizmet' düsturuyla hareket ediyoruz. Deprem bölgesinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Vatandaşlarımız rutin normal hayatlarına kavuşana kadar elimizden gelen gayreti fazlasıyla göstereceğiz. Şu ana kadar 600 bini aşkın vatandaşımıza yemek ikramında bulunduk. Şu anda günlük ortalama 12 binin üzerinde kişiye yemek ikramımız devam ediyor. Adıyaman Havalimanı'nın temizlik, sevk ve idaresini de biz karşıladık. En önemli ihtiyaçlardan biri olan barınma konusunda da önemli adımlar attık. Battalgazi'de 505 konteynerlik kentimizin kurulumunu sağladık. Ailelerimiz orada daha iyi şartlarda hayatını devam ettiriyor. Özellikle bu hizmetler sırasında elini taşın altına koyan gençlerimize, kadınlarımıza, iş dünyamıza, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu süreci hep birlikte omuzladık" şeklinde konuştu.

KARDEŞ BELEDİYELER OLARAK GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ

Battalgazi için var gücüyle çalıştıklarını söyleyen Başkan Güder de "Kardeş belediyemiz Bağcılar ile ortaklaşa güzel işler yapıyoruz. Emek verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Toplumun her kesiminden vatandaşın iştirak ettiği büyük buluşmaya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Arguvan Kaymakamı Adem Karataş, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci de katıldı.