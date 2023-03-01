Haberler Yaşam Haberleri Deprem bölgesinde kuraklık riski sürüyor
Giriş Tarihi: 2.3.2023

Deprem bölgesinde kuraklık riski sürüyor

ERDOĞAN YAPIK ERDOĞAN YAPIK
Deprem bölgesinde kuraklık riski sürüyor
Türkiye, asrın deprem felaketinde ağır yıkımın yaşandığı 11 ilde yaşanan can kayıplarına üzülürken, bölgede bazı noktalarda süren kuraklık da endişeye neden oluyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tahıl kentlerinden biri olan Adıyaman'da 6 Şubat öncesinde görülen kuraklık, deprem günlerinde yağan az miktardaki yağışa rağmen devam edince çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Mart ayına girilmesine rağmen bölgede beklenen yağmurun yağmaması tarladaki ekini vurdu. Adıyaman ve çevredeki köylerde tarladaki ekin incelendi. Uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle ekilen buğday ve arpa istenen boya ulaşamadı. Üstelik tarladaki ekinin, yağış ve gübre alamadığı için sararmaya da başladığı görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
Son dakika: Başkan Erdoğan 'seçim tarihi' tartışmalarına son noktayı koydu: Millet 14 Mayıs'ta gereğini yapacak
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
İstanbul'da deprem paniği: O ile göç başladı...
Yunanistan'daki tren kazasında ölü sayısı artıyor! 3 günlük yas ilan edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk futbolundan depremzedeler için Omuz Omuza Bağış Kampanyası: Bölgedeki ihtiyaçlar karşılanacak
'Elbistan il olsun' sloganlarını durdurmuştu! Devlet Bahçeli'nin sözlerini böyle çarpıttılar
İBB yönetiminde akıl tutulması! Bütçede kentsel dönüşüme yer yok: Sınıfta kaldılar
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesinde kuraklık riski sürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA