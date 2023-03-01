Deprem bölgesinde kuraklık riski sürüyor

Türkiye, asrın deprem felaketinde ağır yıkımın yaşandığı 11 ilde yaşanan can kayıplarına üzülürken, bölgede bazı noktalarda süren kuraklık da endişeye neden oluyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tahıl kentlerinden biri olan Adıyaman'da 6 Şubat öncesinde görülen kuraklık, deprem günlerinde yağan az miktardaki yağışa rağmen devam edince çiftçi kara kara düşünmeye başladı. Mart ayına girilmesine rağmen bölgede beklenen yağmurun yağmaması tarladaki ekini vurdu. Adıyaman ve çevredeki köylerde tarladaki ekin incelendi. Uzun süredir yağış görülmemesi nedeniyle ekilen buğday ve arpa istenen boya ulaşamadı. Üstelik tarladaki ekinin, yağış ve gübre alamadığı için sararmaya da başladığı görüldü.