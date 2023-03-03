Deprem bölgesinde kuyumcu yağmalayan hırsızlar İstanbul’da yakalandı

İstanbul Polisi'ne yapılan bir ihbarda, 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin sonrasında, enkaz altında kalan kuyumcu dükkanlarından altın çalan bazı şüpheliler hakkında bilgi verildi.
İhbarda şüphelilerin çaldıkları altınlarla otomobil aldıkları, bir kısmını Esenyurt'ta bir adreste sakladıkları belirtildi. Polis ekipleri iddialar üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, belirtilen aracı alan kişilerin Hatay'dan geldiğini belirledi. Bunu üzerin araçta ve adreste savcılık talimatıyla arama yapıldı.
ÇALDIKLARI ALTINLA ARAÇ ALDILAR
Polis ekiplerince yapılan aramalarda 418 gram ağırlığında altın, kolye, yüzük, küpe, yarım altın, çeyrek, gümüş teşbih, kol saati ve 1415 lira para bulundu. Altınların Hatay'daki bir kuyumcudan çalındığı anlaşıldı. Bunu üzerine olayın şüphelileri Mehmet G. (28), Ahmet I. (26), Hülya N. (30), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı. Polisin çalınan altınların kalan kısmını bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.
AİLESİNİ ENKAZDAN ÇIKARIRKEN YAĞMALADILAR
Asayiş Şube Müdürülüğüne götürülen şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, polis kuyumcu dükkanın sahibine de ulaştı. Olayın mağduru olan iş yeri sahibinin "Annem ve babam ilk depremde enkaz altında kaldı.
Onları kurtarmaya koştuk. İlk depremde kuyumcu dükkanı yıkılmamıştı. İkinci deprem iş yerimizin bulunduğu binayı da yıkmış. Ancak anne babamın bulunduğu enkazın başında olduğumuz için bakamadık. Anne babamı çıkardıktan sonra bakabildik. Yağmalandığını gördük." dediği öğrenildi.