Deprem bölgesinde kuyumcu yağmalayan hırsızlar İstanbul’da yakalandı

ÇALDIKLARI ALTINLA ARAÇ ALDILAR

Polis ekiplerince yapılan aramalarda 418 gram ağırlığında altın, kolye, yüzük, küpe, yarım altın, çeyrek, gümüş teşbih, kol saati ve 1415 lira para bulundu. Altınların Hatay'daki bir kuyumcudan çalındığı anlaşıldı. Bunu üzerine olayın şüphelileri Mehmet G. (28), Ahmet I. (26), Hülya N. (30), Zekiye B. (33) ve Erdoğan T. (41) gözaltına alındı. Polisin çalınan altınların kalan kısmını bulmak için çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.