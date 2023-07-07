Deprem bölgesinde örnek davranış: Hepsini teslim etti



Ali Altunpark, kaybettiği parayı bulmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Saat 8-8,5 civarı evden aşağı indim. Parayı da beyaz bir poşete koymuştum. Parayla döviz almaya gidecektim. Parayı arabanın üzerine koydum, arabanın üzerinde parayı unutmuşum. Çarşıya geldiğimde paranın olmadığını fark ettim. Suriyeli bir arkadaş bulmuş, Rabbim razı olsun. Çok iyi bir insanmış, helal süt emmiş bir insanmış" dedi.