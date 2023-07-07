Haberler Yaşam Haberleri Deprem bölgesinde örnek davranış: Hepsini teslim etti
Giriş Tarihi: 7.7.2023 12:24

Deprem bölgesinde örnek davranış: Hepsini teslim etti

Hatay, asrın felaketiyle yıkıldı. Ancak insanlık unutulmadı. Yabancı uyruklu bir şahıs, yolda bulduğu çantada yüklü miktarda parayla karşılaşınca, soluğu karakolda aldı. Yaptığı başvuru üzerine paranın sahibine saatler sonra ulaşıldı.

İHA
Deprem bölgesinde örnek davranış: Hepsini teslim etti

Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesi Karacami Mahallesi'nde yaşayan 74 yaşındaki Ali Altunpark, sabah saatlerinde emekli maaşından biriktirdiği 50 bin TL parayla döviz almak için evden çıktı.

Altunpark, bankaya gittiğindeyse paranın yanında olmadığını fark etti. Yaşlı adam, yaptığı kontrollerde parayı bulamadı ve parasının kaybolduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu. Altunpark'ı bir süre sonra parayı bulan Suriye uyruklu 43 yaşındaki Ömer Akdağ aradı ve kaybettiği paranın kendisinde olduğunu söyledi.

Kaybettiği 50 bin TL'sini Suriyeli Akdağ'dan teslim alan yaşlı adam, yaşadığı mutlulukla 2 bin TL de ödül verdi.


Ali Altunpark, kaybettiği parayı bulmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Saat 8-8,5 civarı evden aşağı indim. Parayı da beyaz bir poşete koymuştum. Parayla döviz almaya gidecektim. Parayı arabanın üzerine koydum, arabanın üzerinde parayı unutmuşum. Çarşıya geldiğimde paranın olmadığını fark ettim. Suriyeli bir arkadaş bulmuş, Rabbim razı olsun. Çok iyi bir insanmış, helal süt emmiş bir insanmış" dedi.



Ömer Akdağ da bulduğu 50 bin TL'yi sahibine teslim ettiğini belirtti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesinde örnek davranış: Hepsini teslim etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA