Deprem bölgesinde sağlık görevlisi kılığında hırsızlık yaptı

Kahramanmaraş merkezli 10 meydana gelen ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından bölgede çalışmalar sürüyor. Canını kurtarabilen depremzedeler büyük acılar çekerken hırsızlar, her geçen gün durmadan böylesi büyük acıdan bile fırsat çıkarıyor.

112 ACİL GÖREVLİSİ KILIĞINA GİRMİŞ

Deprem bölgelerinden vatandaşların Türk Hava Yollarına ait uçaklarla tahliyesinin yapılıyor. O uçaklardan biri de Adana'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Ekipler, üzerinde 112 Acil ibareli yelek bulunan bir kişinin durumundan şüphelendi. Şüphelendikleri gibi de vardı, valizlerinde bir petrol firmasına ait bilgisayar kasası, monitörü, ısıtıcı ve hatta sağlık malzemeleri bulundu. Olaya ilişkin petrol firmasının yetkilisi ile de iletişime geçildi. Yetkili mağdur, istasyonunun yağmalandığını, bilgisayarın petrol istasyonuna ait olduğunu belirtti.

SÖZDE YARDIM AMACINDAYMIŞ

Gözaltına alınan Mehmet Kadir Umaç ilk ifadesinde valizlerin kendisine ait olduğunu, bilgisayarı göçük altından bulduğunu, diğer malzemeleri de deprem bölgesine tekrar gideceği için yanında birlikte getirdiğini öne sürdü. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüpheli, 9 Şubat günü Mersin'den trenle Hatay'ın İskenderun ilçesine gittiğini ve amacının depremzedelere yardım etmek olduğunu ileri sürdü.

"YAĞMALANMASIN DİYE YANIMA ALDIM"

2 gün sonra da Adana'ya gittiğini ve sağlık lisesi mezunu olduğunu anlatan Mehmet Kadir Umaç, "Dinlenmek amacıyla İstanbul'a geldim. Polisler valizimde ne olduğunu sordu. Ben 112 sağlık personelinin giydiği yeleği Antakya'daki yardım merkezinde tanıştığım bir sağlık personeli verdi. Bilgisayar ve monitörü de petrol istasyonunda yağma olduğu için daha sonra sahibine vereyim diye yanıma aldım. Geri verecektim. Isıtıcıyı da tekrar deprem bölgesine gittiğimde ısınmak için yanımda geri götürecektim. Medikal malzemeler de geri gittiğimde olsun ve zor bulunan ilaçlar olduğu için yanımda tuttum" diyerek hırsızlık yapmadığını söyledi. Hakimlik, "Doğal bir afetin meydana getirdiği korkudan ve kargaşadan yararlanarak hırsızlık" suçundan tutuklanmasına karar verdi.