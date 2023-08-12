Deprem bölgesinde tarih seferberliği

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerden etkilenen şehirlerde yaralar sarılmaya devam ediyor. İki ayrı depremde 10 ilde toplam 1852 ibadethane ve tarihi eser yıkıldı. Binlerce yıllık camiler ve kaleler, büyük deprem sonrası harabeye döndü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ön çalışmalarının ardından harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü, tarihi yapıların yerinde ihyası için gerekli çalışmaları yaparak ihale süreçlerini başlattı. Depremler sonrası yapıların çevresi kontrol altına alındı, bilgilendirici brandalar asıldı.Hatay'dan Adıyaman'a, Kilis'ten Kahramanmaraş'a uzanan çalışmalarda büyük yıkıma uğrayan tarihi eserlerin restorasyon süreci başladı. Çalışmalar, kentsel hafıza, mimari doku ve aslına uygun şekilde yürütülüyor. Kahramanmaraş'ta depremde hasar gören 700 yıllık Ulu Cami'nin ihale, sözleşme, yer teslimleri yapılıp rölöve projeleri ve zemin etütleri tamamlanarak ihyasına başlandı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkıma uğrayan Nakip Camii, Semerciler Camii, Şeyh Muhammed Camii ve Caferiye Mescidi, yapılan planlamaların ardından aslına ve fonksiyonuna uygun olarak yeniden imar ediliyor. Depremin vurduğu Kilis'te bulunan Mevlevihane Camii, Tekye Camii ve Canbolad Külliyesi'nin de eski ihtişamına kavuşması için restorasyon projesi onaylandı. Kısa bir süre önce başlayan restorasyon çalışmaları titizlikle sürüyor.