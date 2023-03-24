Deprem bölgesindeki adli personeller yaşadıklarını anlattı!

Paylaşılan videoda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, "Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşamadık. Arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber işlerimizi rutin bir şekilde devam ediyoruz" dedi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner ise "Biz depremin ilk saatinden, ilk gününden itibaren kendimizi tekrar işimize verdik. Bakanlığımız sağ olsun, ilk günden beri bizi desteklediler. Dışarıdan görevlendirmeyle personel, onlar da görevli olarak geldiler" diye konuştu.