Deprem bölgesindeki adli personeller yaşadıklarını anlattı!

Adalet Bakanlığı "Gönüllü olarak koşarak gittiler. Adalet hizmetlerinin aksamaması için ellerini taşın altına koydular. Depremin ardından adalet hizmetlerini sürdüren fedakar kahramanlar yaşadıklarını aktarıyor" ifadeleriyle deprem bölgesinde görevlendirilen hakim, savcı ve personellerin yaşadıklarını anlattığı bir video paylaştı.
Paylaşılan videoda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, "Şu ana kadar herhangi bir aksaklık yaşamadık. Arkadaşlarımızla birlikte, hep beraber işlerimizi rutin bir şekilde devam ediyoruz" dedi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner ise "Biz depremin ilk saatinden, ilk gününden itibaren kendimizi tekrar işimize verdik. Bakanlığımız sağ olsun, ilk günden beri bizi desteklediler. Dışarıdan görevlendirmeyle personel, onlar da görevli olarak geldiler" diye konuştu.
'GÖREVLERİN AKSAMAMASI İÇİN GÖNÜLLÜ OLDUK'
Zor bir süreç geçirdiklerini ifade eden İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan "Milletimiz, devletimiz büyüktür. Bu süreci de atlatacağız Allah'ın izniyle" şeklinde konuştu. Görevlendirme ile bölgeye giden İnegöl Cumhuriyet Başsavcısı Veli Ecir, "Her birimiz, bu bölgedeki insanların acısını yaşayarak, bu bölgede adli hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, ölen insanların ailelerine tesliminin yapılması amacıyla ölü muayene işlemlerinin yerine geçilmesi, şüpheli insanların ilerleyen aşamadaki sorumluluklarının tespiti amacıyla delillerin ivedi şekilde toplanması amacıyla gönüllü olarak bu bölgede görev almak istedik" diye konuştu.
'ADIYAMAN ADLİYESİ'NİN PERSONELİ GİBİ ÇALIŞTILAR'
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, gönüllü gelen hakimi savcı ve personellerin mesai kavramı gözetmeden çalıştığını söyleyerek, "Birçok personel, savcı arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bize yardım için geldiler. Gerçekten Adıyaman Adliyesi'nin bir personeli gibi bir hakimi savcısı gibi hiç tereddütsüz ve mesai kavramı gözetmeksizin çalıştılar" dedi. Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcısı Osman Öztürk, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahmut Akıncı ile gönüllü çok sayıda Cumhuriyet savcısı ve adli personelin duygu ve düşünceleri de videoda yere aldı.
'ADALET HİZMETLERİ BÖLGEDE AKSAMADAN DEVAM ETTİ'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bir konuşma yaparak, adalet hizmetlerinin felakete rağmen bölgede aksamadan devam ettiğini dile getirerek, "Gönüllülük esasına göre yurdumuzun dört bir yanından savcılarımız, adli personelimiz, adli tıp uzmanlarımız ve diğer Adalet Bakanlığı personeli böyle zor zamanda fedakarlığa talip olmak kolay bir iş değildir. Sizler buna talip oldunuz. Onun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.