Deprem bölgesindeki alanlar Ümraniye Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor

Depremin ilk gününden itibaren bölge için tüm imkânlarını seferber eden Ümraniye Belediyesi, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Vatandaşların daha temiz bir ortamda yaşamasını sağlamak ve olası bulaşıcı hastalık riskine karşı 40 personel, 4 çöp kamyonu ile sahadaki temizlik çalışmaları 7/24 yürütülüyor. Ekipler; özellikle çadır kentin çevresi, camiler, parklar, tuvaletler, cadde ve sokakları düzenli olarak dezenfekte edip temizliyor.

'40 KİŞİLİK EKİP ÇEVRE TEMİZLİĞİYLE İLGİLENİYOR'

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, deprem bölgesinde yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Ümraniye Belediyesi olarak, ilk günden beri devletimizin bütün kurumlarıyla birlikte deprem bölgesindeyiz. Belediye olarak; araç gereçlerimiz, iş makinelerimiz, personelimiz ve idarecilerimizle birlikte afetzedelerin yardımına koşmaya devam ediyoruz. 40 kişiden oluşan ekibimiz günlerdir, çevre temizliği ve çöp toplama çalışmalarını koordineli bir şekilde sürdürüyor. Hem deprem bölgesinde, hem de Ümraniye'de var gücümüzle çalışıyoruz. Hepimizi derinden etkileyen asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.