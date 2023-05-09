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Giriş Tarihi: 9.5.2023 18:57 Son Güncelleme: 9.5.2023 19:12

Deprem bölgesindeki öğrencilere gezici kütüphane ile eğitim desteği sağlanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile birlikte deprem bölgesinde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verecek.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Deprem bölgesindeki öğrencilere gezici kütüphane ile eğitim desteği sağlanacak

Yapılan iş birliği kapsamında deprem bölgesinde hizmet veren Gezici Kütüphaneleri daha da zenginleştirerek kütüphane arşivine lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarını ekledi. Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarında ve kırsal bölgelerdeki köy ve mahallelerde hizmet veren mobil kütüphane filosu, yüzlerce kitabın yanı sıra Trendyol'un sağladığı sınav hazırlık kitaplarını öğrencilere ulaştıracak.

Çalışmayla, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlanma şansı bulamayan öğrencilere hazırlık kitaplarının ulaştırılması ve öğrenciler için eşit şartların yaratılması amaçlanıyor. Ücretsiz olarak dağıtılacak kitaplar sayesinde öğrenciler, hayallerini süsleyen eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlanma imkanı bulacak.

48 GEZİCİ KÜTÜPHANE ARACI DEPREM BÖLGESİNDE HİZMET VERECEK

Bakanlığın kütüphane olarak tasarladığı 48 gezici kütüphane aracı, bölgede şehir merkezlerindeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak ya da afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak hizmet veriyor. Gezici kütüphanelerin yerlerini https://bit.ly/kygmgezicikonum adresten canlı olarak takip edilebiliyor.

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Deprem bölgesindeki öğrencilere gezici kütüphane ile eğitim desteği sağlanacak
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