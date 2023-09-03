Deprem bölgesindeki öğretmene mazeret tayini

Milli Eğitim Bakanlığı, depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde görev yapan öğretmenlerin mazerete bağlı tayin isteyebileceklerini bildirdi. Tayin isteyeceklerde 30 Eylül tarihi üç yıllık çalışma süresini doldurma şartı aranacak. Öğretmenlerden deprem nedeniyle eşi veya çocuğu vefat edenler, kendisinin/ eşinin anne veya babası vefat edenler, evleri orta veya ağır hasarlı olanlar başvurubilecek. Başvurular 6-7 Eylül arasında alınacak, atamalar ise 8 Eylül'de gerçekleştirilecek.