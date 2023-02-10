Deprem bölgesinden askeri helikopter ile hastaneye kaldırıldı; Pamuk Elif’ini dünyaya getirdi

Depreme Hatay'ın Defne ilçesinde yakalanan 9 aylık hamile Fidan Yıldız Sağaltacı, askeri helikopterle getirildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde ilk çocuklarına kavuştu.

Enkaz altında kalan ve ekipler tarafından kurtarılan 29 yaşındaki 9 aylık hamile Fidan Yıldız Sağaltacı, askeri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı. burada doğum yapan Fidan Yıldız Sağaltacı, eşi Orhan Sağaltacı ile kuvözdeki bebeklerini il kez görerek, cep telefonları ile fotoğraflarını çekti.

İlk çocuklarına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sağaltacı çifti, kızlarına Fidan Yıldız Sağaltacı'nın korona virüsten dolayı ölen annesinin ismi olan ve 'pamuk' anlamına gelen Gutnam Elif ismini verdiler.

Depremde çok ağır kayıpların yaşandığını belirten 40 yaşındaki Orhan Sağaltacı, "Yaraların sarılması açısından dertlere deva olan devletimiz ve halkımızın gösterdiği fedakarlık, hiçbir halk tarafından eşi benzeri görülmemiş ve sergilenmemiştir. Umutların bittiği bir anda, eşim hamile olduğu için ve ilk çocuğumuz olduğu için nasıl doğum yapacak diye düşünmeye başladık. Evimiz yıkıldı, muayene olması gerekliydi. Bir süre eşim bebekle ilgili bir şey hissetmediğini söyledi. Hastane hastane gezdik, yollar da tıkalıydı. Bir anda devletimizin yardım elini uzatması gerçekten takdire şayan bir hareketti" dedi.

Sağaltacı, "Deprem anında yatakta yatıyorduk. Neye uğradığımızı şaşırdık. İçimden bildiğim duaları okudum. Eşim daha da korktu, destek olmaya çalıştım. Fakat öyle bir sallantı ki yaşayan bilir hakikaten. Sonrasında aile dostumuz sayesinde, askeriyeye durumumuzu ilettik. Bizi bulunduğumuz konum üzerinden gelerek bizleri helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine getirdiler. Yani gerçekten umutlarımız tükenmişti. Çok teşekkür ediyoruz tüm emeği geçenlere. Devletimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok şükür burada eşim doğum yaptı. Bebeğimize kavuştuk. Bu kadar üzüntü içinde böyle bir olayda çok sevindirici. İlk bebeğimiz. Takdir ederesiniz ki insan çok karışık duyguları beraber yaşıyor. Gerçekten tarifi olmayan bir duygu bu. İsmini Gutnam Elif koyduk. Gutmam 'Pamuk' anlamına geliyor, kayınvalidemin ismi Gutnam, yani Pamuğum Elif'imiz oldu. Eşimde bende çok mutluyuz. Yeni bir hayata başlıyoruz, ben eşim ve bebeğimiz. İnsan belli bir aradan sonra yaşanılanları hatırlamak istemiyor. Şu anda kalacak bir yerimiz yok. İnsanın en temel ihtiyaçlarından olan barınma ve yemektir. Şu anda bir planımız yok. Allah razı olsun hastanedeyiz. İhtiyaçlarımız karşılanıyor. Gerçekten bütün sağlık görevlileri çok ilgililer. Hepsinden Allah razı olsun" açıklamasında bulundu.

Sağlıklı bir şekilde doğumun gerçekleştiğini belirten Mersin Şehir Hastanesi Yeni Doğum Uzmanı Hüseyin Şimşek, "Bebek, 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi. Solunum sıkıntısı nedeniyle oksijen tedavisi alıyor. Bebeğin genel durumu orta-iyi. Sağlık durumu iyiye gidiyor" diye konuştu.

Hatay'da 4 katlı binanın arasından 17 saat sonra 3 arkadaşıyla yaralı olarak kurtarılan Reşit Yıldırım ise, korku dolu saatler yaşadığını belirterek, "17 saat gibi bir süre göçük altında kaldım, kendi evimde. Mersin Akkuyu şantiyesinden gönüllü olarak gelen bir ekip büyük bir özveriyle kurtardılar enkaz altından. Kardeşim deprem olduğunu duyunca Ankara'dan Hatay'a ya geliyor ve yakında çalışma yapan bu ekiplere abim burada, kolay kurtulabilir diye yönlendiriyor. Ekiplerin çalışması ile 3 arkadaşımla birlikte enkaz altından kurtulduk. Deprem anında yatak odamdaydım. Aklımızda kaldığı kadarıyla hemen cenin pozisyonu aldım. Bina o kadar çürük ki, hayat üçgeni kurmaya çalıştım, fakat beton ufalandı. En üst katta olduğum için galiba biraz hayatta kalma şansım oldu. Benden çok daha uzun süre göçük altında kalanlar var. Belki durumu benden iyidir. Çünkü ben uzu süre betonun altında ezildim. Şunu söylemek istiyorum, tüm sağlık personelinin büyük bir özverileri var. Sürekli yüzleri gülüyor. Anlıyorum bazen belki bıkıyorlar artık, çok yoruluyorlar, elleri titriyor ama o güler yüzleri hiç eksilmiyor. Çok teşekkür ediyorum hepsine.

Anne Nurten Yıldırım ise, "Çok şükür çocuğum iyi. Olayın travmasından konuşamıyorum bile artık. Benim de evimde yıkıldı. Ama bizimki bir nebze, fakat çocuğumun evi tamamen yıkıldı ve enkaz altında kaldı. Çok şükür iyi" diye konuştu.