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Giriş Tarihi: 12.2.2023 20:11

Deprem bölgesinden bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı

Adana’da deprem sonrasında petrol istasyonundan bilgisayar çalan şüpheli tahliye uçuşuyla İstanbul’a geldi. 112 kıyafeti giyen şüpheli dikkatleri üzerine çekince yakayı ele verdi. Gerçek ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Deprem bölgesinden bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ili kapsayan deprem sonrası deprem bölgelerinden vatandaşların tahliyesi gerçekleşmeye başladı. 12 Şubat günü Adana'dan İstanbul'a gerçekleşen tahliye uçuşunda İstanbul'a iniş yapıldığında üzerinde 112 Acil ibareli yelek giyine bir şüpheli dikkat çekti.

ÇALDIKLARIYLA TAHLİYE UÇAĞINA BİNDİ

Şüphelinin yanında bulunan valiz incelendiğinde içerisinde 1 adet üzerinde bir petrol şirketi etiketli bilgisayar kasası, 1 adet bilgisayar monitörü ve sağlık malzemelerinin bulunduğunun tespit edildi. İfadesi alınan ifadesinde şüpheli, valizlerin kendisine ait olduğunu, bilgisayarı göçük altından bulduğunu, diğer malzemeleri de deprem bölgesine tekrar gideceği için yanında birlikte getirdiğini söyledi.

DEPREM BÖLGESİNDE YAĞMA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu olaya ilişkin petrol şirketi yetkilisi olduğunu beyan eden M. O. isimli şahısla polis memurları iletişime geçtiğinde petrol istasyonunun vatandaşlar tarafından yağmalandığını, söz konusu bilgisayarın petrol istasyonuna ait olduğunu, petrol istasyonunda yıkık ve göçük olmadığını söyledi.

TUTUKLANDI

Petrol istasyonunda yağma yapan şüpheli İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mevcutlu istendi. Şüpheli sevk edildiği Gaziosmanpaşa 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Deprem bölgesinden bilgisayar çalan şüpheli tutuklandı
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