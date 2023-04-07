Deprem bölgesinden dönerken kazada yaralanan baba oğlunu son yolculuğa uğurladı

Deprem bölgesi Malatya'daki görevlerinden sonra İstanbul'a dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatları kaybeden Bağcılar Belediyesi çalışanları son yolculuklarına uğurlandı.

Kzada yaralı kurtulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personeli Ensar Dinleyici aynı kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki oğlu Hilmi Eymen Dinleyici'yi gözyaşları ile son yolculuğuna uğurladı.

Kazada yaralanmasına rağmen oğlunu son yolculuğuna uğurlamak için tekerlekli sandelye ile Bağcılar Ebubekir Camii'ndeki cenaze namazına gelen acılı baba Ensar Dinleyici musalla taşındaki oğlunun bulunduğu tabuta başını dayayarak konuşu gözyaşı döktü. Eşinden ayrılan ve Aynı kazada yaralanan annesi Aysu ise cenazeye katılamadı.

Ensar Dinleyici'nin 10 yaşındaki oğlu Hilmi Eymen Dinleyici Bağcılar Ebubekir Camii'nde Cuma namazına mütakip kılınan cenaze namazı sonrası Güngören Köyiçi Mezarlığında toprağa verildi.