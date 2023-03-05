Deprem bölgesinden ev eşyası taşıyan tırda yangın

Edinilen bilgiye göre; Ev eşyası yüklü olan ve Ankara yönüne giden özel bir firmaya ait tır, Tarsus Karakütük mevkiinde ilerlerken, kupa altı lastiklerinden henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Sürücü durumu fark ederek aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Alevler kısa sürede dorse bölümüne de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Şans eseri yaralananın olmadığı yangında maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.