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Giriş Tarihi: 23.2.2023 09:59

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1233 yaralının tedavisi devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 12 bin 374 hastadan 1233'ünün tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde devam ediyor. Yaralılardan 11 b,n 141 kişi ise taburcu edildi.

AA
Deprem bölgesinden İstanbul’a getirilen 1233 yaralının tedavisi devam ediyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.

Kente getirilen 12 bin 374 yaralıdan 11 bin 141'i taburcu edildi, 1233 depremzedenin tedavisi ise devam ediyor.

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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1233 yaralının tedavisi devam ediyor
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