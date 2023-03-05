Deprem bölgesine 32 bin taşınabilir şarj cihazı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda kurulan kriz merkezi, bu yardım koridoru ile sanayicilerin yanı sıra Türkiye'nin yüksek teknolojili ürünlerini geliştiren Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nin yardımlarını da bölgeye sevk ediyor. Bu kapsamda Türkiye'de bulunan tüm Teknoparklar, kriz merkezine gelen talepler doğrultusunda harekete geçti. Teknoparklar, ihtiyaç listesinde yer alan taşınabilir şarj cihazlarını depremzedelere ulaştırdı.

EKİPLERE DE DAĞITILDI

Özellikle cep telefonlarını şarj etmekte kullanılan 32 bin güç kaynağı gönüllüler aracılığıyla dağıtıldı. Ağırlıklı olarak çadırlarda kalan depremzedelerin, taşınabilir şarj cihazlarına erişimi sağlandı. Depremzedelerin yanı sıra bölgede enkaz kaldırma ekipleriyle yardım gönüllüleri, güvenlik güçleri ve sağlık personeline de bu dağıtımdan yararlandı.

MEZRALARA KADAR GİTTİLER

Kriz merkezinin yönlendirmesiyle ilk olarak Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman şehir merkezlerine sevkiyat yapıldı. Taşınabilir şarj cihazları, gönüllüler aracılığıyla İslahiye, Nurdağı, Elbistan gibi ilçeler ile ulaşılması zor olan köylere, mezralara kadar ihtiyaç duyan birçok kişiye ulaştırıldı.

GÖNÜLLÜLER ULAŞTIRDI

Teknoloji tabanlı kampanya gönüllü olarak katılan Yavuz Yiğit, afetin ilk anlarında başlayan enerji ihtiyacını gidermek amacıyla başlatılan yardım faaliyete destek verdiklerini belirterek güç kaynaklarının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda peyderpey bölgeye ulaştırdıklarını söyledi. Şarj cihazlarının temin edilmeye başlamasıyla hızla dağıtımlarını yaptıklarını kaydeden Yiğit, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile teknoparklara destekleri nedeniyle teşekkür etti.