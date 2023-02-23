Deprem bölgesine gidecek kurtarma görevlisinin kıyafetlerini çaldı; o anlar kamerada

'O KIYAFETLER MİLLETİN BAĞIŞLARIYLA ALINDI'

Büyük üzüntü duyduğunu belirten Mevlüt Mikailoğlu, poşeti alan kadına seslenerek, "Ablacım, aldığın o çantada İHH arama- kurtarma ekibinin kıyafetleri var. Milletin bağışlarıyla alınmış o kıyafetler, can kurtarmak için kullanılıyor ve senin hiçbir işine yaramaz. Çantayı aldığında hiç mi utanmadın? Hiç mi pişmanlık yaşamadın? Eğer biraz vicdanın varsa o çantayı geri getirirsin" dedi.