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Giriş Tarihi: 7.2.2023 00:57 Son Güncelleme: 7.2.2023 01:23

Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem için yardıma giden ekiplerin kış şartlarında zorlu yolculuğu sürüyor. Ekiplerin deprem bölgesine ulaşabilmek için kar yağışı ve tipi sıvanı verdiği anlar kameraya böyle yansıdı.

İHA
Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

Deprem sonrası Türkiye'nin birçok ilinde ekipler bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Yalnız zorlu kış şartları ekiplerin sınavı haline geldi. Yolda kar ve tipi altında ilerlemeye çalışan Zonguldak UMKE ekibiyle Yıldırım Belediyesi ekiplerinin zorlu yolculukları kameraya yansıdı.

Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video

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Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada
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