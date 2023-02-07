Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli saat 04.17'de 7.7, Elbistan merkezli saat 13.24'te 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.

Deprem sonrası Türkiye'nin birçok ilinde ekipler bölgeye ulaşmak için harekete geçti. Yalnız zorlu kış şartları ekiplerin sınavı haline geldi. Yolda kar ve tipi altında ilerlemeye çalışan Zonguldak UMKE ekibiyle Yıldırım Belediyesi ekiplerinin zorlu yolculukları kameraya yansıdı.

Deprem bölgesine giden ekiplerin kar ve tipide zor anları kamerada | Video