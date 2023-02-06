Deprem bölgesine giden itfaiye kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün sabah deprem bölgesine kurtarma çalışmalarına destek vermek için giden Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye aracı, D-400 Karayolu Gündoğdu kavşağında Mustafa Ö. idaresindeki minibüsle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki 4 kişiden Şükran Kulaksız (78) yaşamını yitirdi. 3 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Kahramanmaraş'taki depremzede yakınlarına ekmek götürmek için yola çıkan aile de Sakarya'da kaza yaptı. Kazada yan yatan otomobildeki Sinan Kavak (24) ile Oğuzhan Kara (20) yaralandı.-