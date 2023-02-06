Deprem bölgesine giderken kaza yaptılar!

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ökkeş Arslan Şerefoğlu (51) idaresindeki 34 EBR 546 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden Muhammed Kavak (31) idaresindeki 31 YN 9152 plakalı otomobille çarpıştı. Kavak'ın kullandığı otomobil, Sapanca yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada yan yatan otomobildeki Sinan Kavak (24) ile Oğuzhan Kara (20) yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaralananların deprem bölgesindeki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...