Haberler Yaşam Haberleri Deprem bölgesine giderken kaza yaptılar!
Giriş Tarihi: 6.2.2023 11:28 Son Güncelleme: 6.2.2023 11:29

Deprem bölgesine giderken kaza yaptılar!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Hafif yaralanan kişilerin deprem bölgesindeki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.

DHA
Deprem bölgesine giderken kaza yaptılar!

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Sapanca mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Ökkeş Arslan Şerefoğlu (51) idaresindeki 34 EBR 546 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aynı istikamete giden Muhammed Kavak (31) idaresindeki 31 YN 9152 plakalı otomobille çarpıştı. Kavak'ın kullandığı otomobil, Sapanca yol ayrımındaki çelik bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada yan yatan otomobildeki Sinan Kavak (24) ile Oğuzhan Kara (20) yaralandı. İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. 2 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kazada yaralananların deprem bölgesindeki yakınlarının yanına gittiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 7.4 büyüklüğünde deprem! Doğu ve Güneydoğu'da hissedildi
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem sonrası kahreden haberler! Büyük depremde ölü sayısı yükseliyor
SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu'dan Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi açıklaması: 4. seviyede alarm verildi!
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi sonrası Fuat Oktay ilk bilançoyu açıkladı! 300'e yakın vefat, 2 bini aşkın yaralı...
SON DAKİKA: Kahramanmaraş depremi kameralara böyle yansıdı! İşte deprem anı...
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Başkan Erdoğan'dan ilk açıklama: Tüm birimler teyakkuz halinde
SON DAKİKA | Türkiye 7.4'lük depremle sarsıldı! Diyarbakır'da acı bekleyiş: Kardeşim tepki veriyor, sesi geliyor!
CHP'li Okuyan 'Akşener sokağa çıkamaz' demişti: İYİ Parti'den bomba iddialara 'sessizlik' çağrısı
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı sömestr tatilinin bitmesine 2 gün kala tüm okullara gönderdi! Yeni uygulama başlıyor
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesine giderken kaza yaptılar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA