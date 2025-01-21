Deprem bölgesine kütüphane kuracaklar

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı öğrenci kulüplerinin başkanları ile bir araya gelerek kulüp faaliyetleri, öğrencilerin talepleri ve üniversitenin sosyal hayatına dair değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremden etkilenen Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerine kütüphane kurulması konusu da ele alındı. Tüm öğrenci kulüpleri işbirliğinde hayata geçirilecek bu projeye yönelik bir kitap bağışı kampanyasının başlatılacağı açıklandı. Toplantıda ayrıca UNİDES programı kapsamında başarılı olan 6 öğrenci kulübünün faaliyetleri de değerlendirildi. Öğrenci kulüp başkanlarının çalışmalarını ve hedeflerini dinleyen Prof. Dr. Beriş, öğrenci kulüplerinin üniversitenin dinamik yapısının önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, kulüp başkanlarının öneri ve görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti.