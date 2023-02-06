Deprem bölgesine Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinden destek

Ordu Valisi Tuncay Sonel yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine AFAD 8 personel, 2 araç, Ordu Büyükşehir itfaiye 15 personel, 3 araç, 1 yemek tırı, 10 personel, Ordu ANDA 6 personel, 1 araç, Ordu İHH 11 personel, 2 araç, 112 Acil 6 personel, 2 ambulans, UMKE 10 personel, 2 araç olmak üzere 66 personel ve 13 araç" deprem bölgesine gönderildiğini belitti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise paylaşımında, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Trabzon olarak AFAD 11 personel, 2 araç, itfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, 24 gönüllü, 1 araç ile Adıyaman'a, İHH 8 personel, 1 araç, AKUT 22 personel, 5 araç ile Malatya'ya, 112 Acil 15 personel, 5 araç ile Gaziantep'e, Kızılay 2 personel, 2 araç, TTAKE 11 personel, 3 araç ile Osmaniye'ye olmak üzere 120 personel, 26 araç ile sabahın erken saatlerinde deprem bölgelerimize görevlendirme yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Rize Valiliği tarafından, 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı, 3 kişilik Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmelerine ait Maden Arama Kurtarma Timi, ÇAYKUR'a ait 2 tır bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gönderildi. Ayrıca AFAD gönüllüleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti. Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek kısa sürede bölgeye sevki için çalışma başlattı.

Giresun Valiliği tarafından, AFAD'tan 17 personel ve 3 aracın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 10 personel ve 2 aracın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 personel ve bir aracın, 12 AKUT personeli ve 2 aracın, 21 UMKE personeli, 2 ambulans ve 3 aracın Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığı bildirdi.